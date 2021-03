Oggi le vaccinazioni per i primi 180 anziani.

Prende il via ad Olbia la campagna vaccinale dei cittadini con più di 80 anni e dalla prossima settimana verrà estesa ai piccoli comuni del territorio, partendo da quelli più distanti dalle strutture ospedaliere.

Nella Assl Olbia è iniziata questa mattina la vaccinazione dei cittadini con più di 80 anni: al termine dell’ultima cabina di regia regionale, la Direzione Ares – Ats Sardegna, la Direzione Assl Olbia e la Direzione Dipartimento di Prevenzione Zona Nord con il Servizio di Igiene pubblicandi Olbia hanno dato disposizioni per l’avvio della campagna di vaccinazione anti Covid-19 e sono iniziate le prime somministrazioni ai residenti dei Comuni di Olbia, al momento effettuato nel centro vaccinale dell’ospedale Giovanni Paolo II.

Per la completa attivazione della procedura di prenotazione tramite Sms/Cup, in questa prima fase, i cittadini nati prima del 1941 verranno chiamati al telefono direttamente dagli operatori del Servizio di igiene pubblica sulla base di elenchi forniti dal Comune di Olbia.

Una volta ricevuto il consenso di adesione alla campagna vaccinale gli operatori programmeranno l’appuntamento. Una volta giunti al punto vaccinale, i medici effettuano l’anamnesi pre-vaccinale e provvedono alla somministrazione della prima dose. Per il corretto svolgimento delle attività, è importante quindi che i cittadini che appartengono a questa categoria rispondano al telefono.

Per i centri più periferici, a partire dalla prossima settimana, la Assl Olbia ha scelto di privilegiare la vaccinazione in loco: le squadre mobili, d’accordo con il sindaco, si recheranno sul posto per somministrare le dosi del vaccino anti Covid. Queste attività, programmate sulla base dei vaccini disponibili, saranno rese note ai cittadini dai singoli Comuni. Queste ultime, le interlocuzioni sono ancora in corso, si stanno impegnando ad individuare dei locali, privi di barriere architettoniche, in cui poter effettuare la vaccinazione e collaboreranno con la Assl di Olbia per raggiungere tutta la popolazione target.

La campagna di vaccinazione dei cittadini over 80 vede la stretta collaborazione della Direzione della ASSL Olbia, della Direzione del Dipartimento di Prevenzione Zona Nord e del Servizio di Igiene e sanità pubblica della Assl Olbia , delle Direzioni dei Distretti, delle Direzioni dei presidi ospedalieri , dei sindaci e delle Amministrazioni Comunali.

Sono 180 gli over 80 residenti a Olbia che nella giornata di oggi verranno sottoposti alla prima dose di vaccino.

Si chiede alla popolazione di rispettare l’orario che viene assegnato per la vaccinazione, così da evitare criticità nell’erogazione del servizio. Questa mattina, all’avvio dell’attività, a causa del non rispetto dell’orario si sono registrato degli assembramenti, gestiti immediatamente in loco dagli operatori sanitari e dal servizio di vigilanza della Assl. Il rispetto delle convocazione è quindi fondamentale.

(Visited 149 times, 183 visits today)