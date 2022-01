Crescono gli abitanti di Olbia.

Olbia sempre più grande e in crescita. Lo confermano gli ultimi dati dell’ufficio statistiche del Comune, dove la città si avvicina sempre di più all’obbiettivo 100mila abitanti.

Precisamente ad oggi, Olbia ha 62.273 residenti e si conferma ancora al quarto posto in Sardegna per numero di abitanti, dopo Quartu Sant’Elena, dove risiedono, secondo gli ultimi dati forniti dal Comune, 70.017 persone, che però ha vissuto un momento di decrescita. La “porta” della Gallura potrebbe, infatti, superare anche il comune del Cagliaritano e diventare la terza città più popolosa della Sardegna.

Nella località gallurese la maggior parte della popolazione appartiene alla fascia di età 40-50, con 11342 residenti, mentre la seconda classe più significativa è quella tra i 50-60, con 10.612 abitanti. Tuttavia, Olbia si rivela una delle più prolifiche città nell’Isola, andando in controtendenza rispetto agli altri comuni anche in Gallura. Dopo Olbia l’unica cittadina in crescita è Arzachena, che si avvicina all’obiettivo 15mila abitanti, con 13.875 censiti, ma non lo è per le nascite. E’ Olbia la città più fertile della Gallura, dove tra l’8 e dicembre e il 3 gennaio sono nati 49 bambini.