Il nuovo disco del rapper di Olbia Salmo.

Salmo torna con un nuovo album. Si chiama “Machete mixtape 4” e sarà disponibile il 5 luglio con 18 brani, a 5 anni di distanza dall’ultimo mixtape. L’ultima fatica del rapper di Olbia vedrà la collaborazione di 25 artisti con big della scena rap italiana.

Tutti i dettagli del disco

I big che hanno preso parte al nuovo disco di Salmo sono Lazza, Marracash, Ghali, Gemitaiz, Fabri Fibra, Tedua, Izi, Dani Faiv, Shiva, Sick Luke, Jack the Smoker, Massimo Pericolo. Ci sarà anche una donna, la trapper Beba e alcuni membri della Machete come Nitro, Tha Supreme e l’olbiese Hell Raton.

La tracklist di Machete mixtape IV

1. Bud Spencer (Lazza, Salmo) prod. Dade, Low Kidd, Salmo

2. Gang (Salmo, Hell Raton) prod. Strage

3. Yoshi (Dani Faiv, Tha Supreme, Fabri Fibra) prod. Strage

4. Ho paura di uscire 2 (Lazza, Salmo) prod. Mace

5. Marylean (Salmo, Nitro, Marracash) prod. Low Kidd

6. Io può (Jake The Smoker, Salmo, Beba) prod. Low Kidd

7. Star Wars (Fabri Fibra, Massimo Pericolo) prod. Young Miles, Crookers x Nic Samo

8. No way (Tedua, Tha Supreme, Nitro) prod. Low Kidd

9. Sugar (Salmo, Lazza) prod. Low Kidd, Salmo

10. Doppio gang (Tha Supreme) prod. Tha Supreme

11. FQCMP (Dani Faiv, Salmo, Nitro) prod. Low Kidd

12. Walter Walzer (Dani Faiv, Shiva) prod. Salmo

13. Ken Shiro (Nitro) prod. Tha Supreme

14. Freestyle (skit) (Jake The Smoker, Nitro) prod. Strage

15. Orange Gulf (Dani Faiv, Salmo, Jake The Smoker) prod. Salmo

16. Goku (Ghali, Sick Luke) prod. Sick Luke

17. Machete Bo$$ (Dani Faiv, Nitro, Jake The Smoker) prod. Kanesh

18. Mammastomale (Gemitaiz, Izi, Salmo) prod. Dade

