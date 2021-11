Olbia tra le mete più gettonate.

Olbia è tra le sei destinazioni più gettonate per le prenotazioni aeree dall’Italia e dall’estero. È quanto emerso dallo studio dell’agenzia di viaggi eDreams, sulle abitudini di prenotazioni dei viaggiatori nel 2021.

Un boom del 257% per l’aeroporto Costa Smeralda, secondo la ricerca, “A year in travel by eDreams Odigeo 2021”, che colloca ai primi posti anche un altro scalo in Sardegna. Si tratta di Cagliari, che si piazza al decimo posto delle destinazioni per crescita delle prenotazioni dei voli effettuate tra gennaio 2021 e ottobre 2021 con partenze tra gennaio e dicembre 2021 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Questo dimostra che sempre più viaggiatori scelgono l’Isola come meta preferita per le vacanze. Una crescita di voli, rispetto al 2020, indotta anche dall’allentamento delle restrizioni in materia sanitaria.