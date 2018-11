Ancora maltempo su Olbia e Gallura: previste forti piogge

Previste forti piogge.

Il maltempo non vuole lasciare la Sardegna. Solo oggi sono già caduti 15 millimetri di pioggia, al sud nel cagliaritano. Nelle prossime ore la pioggia si sposterà al nord dell’Isola su Olbia e la Gallura. Infatti sono già iniziate le piogge nel primo pomeriggio. Per i prossimi giorni la situazione non migliorerà, pare che tra sabato 3 e domenica 4, siano previste piogge e temporali di forte intensità.

Per la giornata di domani ci sarà un cielo molto nuvoloso, accompagnato da precipitazioni anche a carattere di temporale a partire dalle ore centrali. Le temperature saranno stazionarie o in lieve diminuzione. Il maltempo dovrebbe lasciare la Gallura temporaneamente mercoledì 7 novembre.

(Visited 821 times, 36 visits today)