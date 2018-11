Lavoratori della Olbia- Sassari non pagati occupano il Comune

La cooperativa Achantus occupa il Comune.

Movimentazione nelle ditte che stanno eseguendo i lavori sui cantieri della Sassari-Olbia. In particolare, i soci e i lavoratori della cooperativa di Olmedo Achantus, hanno occupato la sala consiliare del Comune di Olmedo. Una protesta forte per denunciare il licenziamento degli ultimi dei 32 dipendenti della cooperativa. Una protesta che vuole una risposta dall’Anas e dalla Regione.

Il direttore generale della cooperativa, spiega ai microfoni dell’Ansa, che Achantus vanta un credito di oltre 2milioni di euro per i lavori eseguiti sui lotti 6, 2, 5, 7 e 4 della Sassari-Olbia. I ritardi e i mancati pagamenti pagamenti pare siano legati al fatto che il Durc della cooperativa non sia in regola. Ma il tutto sembra dovuto ai ritardi, perché durante l’esecuzione dei lotti era tutto in regola.

