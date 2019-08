L’incendio di un peschereccio a largo di Olbia

Un incendio si è sviluppato questa mattina su un peschereccio a largo di Olbia con 5 persone a bordo.

La Guardia costiera, immediatamente intervenuta, ha soccorso e messo in salvo l’equipaggio che fortunatamente non risulta ferito. Sconosciute per il momento le cause dell’incendio.

