Olbia piange la morte di Sergio Marras: il mare e la vela le sue grandi passioni

Sergio Marras è scomparso a 77 anni.

A Porto Rotondo, lo conoscevano tutti come Jair , il suo soprannome. Comandava le imbarcazioni da tutta la vita. Sergio Marras, 77 anni, olbiese, ieri se ne è andato. E’ morto all’ospedale Zonchello di Nuoro, dove si trovava ricoverato.

Ad Olbia ed in tutta la Costa Smeralda lo conoscevano con il soprannome Jair. Grande amante della natura e del mare, per tutta la vita aveva condotto le imbarcazioni dai porti della Gallura, per portare i turisti a vedere le meraviglie della nostra isola. Ma, era un grande amante della vela latina.

I funerali si svolgeranno giovedì 27 maggio alle ore 16.30 nella chiesa della Sacra Famiglia ad Olbia.

