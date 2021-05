I dati sulla situazione coronavirus a Tempio.

Buone notizie sul fronte coronavirus a Tempio Pausania. In base ai dati comunicati ieri sera dal Servizio di Igiene Pubblica i positivi in città sono solo 5 e non ci sono soggetti in quarantena.

“È un risultato davvero importante – commenta il sindaco Gianni Addis – segno che i comportamenti responsabili e attenti, assieme all’intensa campagna vaccinale, stanno servendo a contrastare la diffusione del virus. Proprio per questo, vi invito, per il bene di tutti, a non allentare il controllo, ad essere estremamente prudenti, a rispettare i divieti e a continuare a rispettare rigorosamente tutte le misure di sicurezza”.

Proseguono le vaccinazioni a Tempio.

Intanto a Tempio prosegue il piano delle vaccinazioni anti Covid-19 prosegue come da calendario del Servizio di Igiene pubblica.

Lunedì 31 maggio saranno vaccinati coloro che avevano prenotato dando la loro adesione agli operatori dei Servizi sociali del Comune. Con queste ultime prenotazioni si è chiuso lo sportello dei Servizi sociali attivato a supporto dell’ASSL per la campagna vaccinale. Tutti coloro che non hanno ancora prenotato e devono essere vaccinati, invece, potranno prenotare l’appuntamento attraverso il portale di Poste Italiane. Per accedere al modulo di prenotazione basta cliccare sul link: https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/cit/#/login.

“In questa terribile emergenza la nostra comunità ha reagito con grande spirito di coesione e nonostante le tante paure e preoccupazioni c’è stata una mobilitazione collettiva ispirata alla solidarietà e sensibilità nei confronti principalmente degli anziani e delle persone più fragili, e questo deve essere per noi tutti motivo di grande orgoglio”, conclude il primo cittadino.

