Una città a misura di donna, le associazioni di Olbia e Cagliari fanno rete

La collaborazione tra due associazioni.

Fare rete tra associazioni per uno spazio cittadino a misura di donna. Questo è l’intento di due associazioni, che operano nel territorio per migliorare la qualità di vita delle donne. Una è Prospettiva Donna, associazione di Patrizia Desole, che si occupa di contrastare da anni la violenza maschile. L’altra è l’Aidia (Associazione italiana architetto e ingegnere), nata per promuovere le professioni tecniche femminili in uno spazio ancora maschile.

“Abbiamo iniziato un dialogo con Aidia – ha detto la presidente di Prospettiva Donna Patrizia Desole -, che ci ha permesso di cominciare un lavoro anche simbolico per l’abitare luoghi che per anni non tengono conto delle differenze di genere, come ricchezza. Sopratutto in un periodo come questo riteniamo sia importante ragionare sugli spazi”

“Questo accordo, nato dallo spirito di sorellanza – ha detto la presidente di Aidia, Noemi Migliavacca -, ha l’obiettivo di collaborare nella realizzazione di spazi interni ed esterni”. La collaborazione tra le due associazioni, tra Olbia e Cagliari, mira a creare una città a misura di donna secondo alcuni punti come: la creazione di spazi a misura di donna; una città che concilia i tempi femminili; progetti architettonici e per le sopravvissute alla violenza. Olbia rientra tra queste realtà.

