A breve il bando per il Comune di Loiri Porto San Paolo.

Il Comune di Loiri Porto San Paolo cerca personale per i cantieri Lavoras di prossima attivazione. E’ è stato infatti pubblicato il pre-avviso per l’assunzione di 6 operai tramite le assunzioni a cura del centro per l’impiego.

Ne dettaglio si ricercano 4 operai comuni, manovali e personale non qualificato per la costruzione e manutenzione di strade e di altre opere pubbliche. Si ricercano anche due operai qualificati in mattoni e lavori di manutenzione.

Da quest’anno per via della pandemia le domande si potranno presentare solo con modalità telematiche attraverso una registrazione sul portale Sardegna lavoro. Potranno presentare la domanda solo gli utenti già registrati alla data di pubblicazione dell’avviso.

Per questo motivo è stato attivato l’ufficio informagiovani che è a disposizione per le registrazioni degli utenti che poi vorranno presentare la domanda per i cantieri. Chi fosse interessato presentare la domanda può già recarsi negli orari di servizio dell’ufficio per registrarsi in attesa che venga pubblicato il bando del Centro per l’impiego.

(Visited 74 times, 109 visits today)