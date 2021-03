Al via la vaccinazione a Tempio.

È in corso in questi giorni una intensa attività di collaborazione tra la Direzione della Assl di Olbia, il Servizio di Igiene pubblica e il Comune di Tempio Pausania per organizzare l’avvio delle vaccinazioni anti Covid che probabilmente avrà inizio a partire da sabato 13 marzo.

Il Comune fa sapere che entro qualche giorno sarà possibile dare informazioni più precise in proposito. Per semplificare le procedure di prenotazione dei vaccini l’amministrazione cittadina, in collaborazione con i medici di famiglia e a supporto della struttura sanitaria, mette a disposizione un numero da contattare per le prenotazioni delle vaccinazioni degli over 80 e, successivamente, degli over 70

Sarà cura del personale dei Servizi sociali del Comune attivare un primo contatto con gli interessati per avere la loro adesione a vaccinarsi e, successivamente, comunicare giorno, ora e sede dove presentarsi per poter procedere alla vaccinazione.

Chi, fra gli over 80, volesse direttamente comunicare all’Amministrazione comunale la propria volontà di vaccinarsi potrà farlo a partire da lunedì 8 marzo, telefonando al numero 079 679983 nei seguenti orari: lunedì ore 9-14, martedì ore 9-14 e 15,30-18, mercoledì ore 9-14, giovedì ore 9-14 e 15,30-18, venerdì 9-14. Risponderà una addetta dei Servizi sociali cittadini.

