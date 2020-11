La decisione nei due comuni in Barbagia.

Oliena e Orani tornano in lockdown. È questa la decisione dei primi cittadini dei due paesi, Bastiano Congiu e Antonio Fadda, vista e considerata la situazione dei contagi nei due paesi barbaricini.

I due sindaci motivano la loro scelta alla luce dei dati in loro possesso sul numero di casi di positività al COVID-19, ottenuti soprattutto per via informale.

“Considerata la situazione di estrema criticità e la poca concordanza tra i numeri comunicati dai canali ufficiali e quelli che quotidianamente ci vengono segnalati dai cittadini olianesi – scrive Congiu – dopo attenta e mirata riflessione riteniamo sia necessario prendere una decisione molto sofferta ma assolutamente ragionata nei minimi dettagli.” E poi continua “Chiediamo la collaborazione di tutti, perché solo così potremmo venire fuori da una situazione complicata”.

Queste le parole del primo cittadino di Oliena, a cui fa eco Fadda per Orani: “Considerato che, da comunicazioni informali, risulta nel nostro territorio un numero di circa 60 soggetti risultati positivi al tampone, tra tamponi rapidi eseguiti in studi privati e tamponi molecolari eseguiti presso l’ATS, si ritiene doveroso e urgente emanare un‘ordinanza in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19“.

Ad Oliena l’ordinanza sarà in vigore dal 14 al 29 novembre, mentre ad Orani sarà fino al 22 novembre.

Le due ordinanze prevedono l’immediata chiusura delle attività non essenziali come bar, ristoranti, scuole, parrucchieri, centri estetici, mercati e uffici comunali. Sarà consentito l’asporto fino alle 22 e saranno garantiti i servizi al cittadino previo appuntamento.

Per quanto riguarda Oliena non sarà consentito nemmeno spostarsi dal proprio comune se non per comprovate esigenze lavorative, di salute, di studio o per le attività agricole al di fuori del territorio comunale. Tali motivazione dovranno essere giustificate tramite l’autocertificazione.

(Visited 82 times, 82 visits today)