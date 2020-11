L’arresto dei carabinieri di Nuoro.

Nelle tarde ore serali del 12 novembre 2020, i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Nuoro, unitamente ai militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Abbasanta, hanno fatto irruzione in un’abitazione dell’abitato di Oliena, dove, all’interno di un appartamento, hanno rintracciato Salvatore Sulas, 31 anni di Orgosolo, latitante dal 19 aprile 2018, poiché ricercato per l’esecuzione di una misura cautelare in carcere, emessa dal Gip di Nuoro, su richiesta della locale Procura, per reati in materia di stupefacenti ed estorsione commessi tra il 2016 ed il 2017.

Il blitz si è concluso in pochi minuti senza che il catturando abbia avuto la possibilità di fuggire o opporre resistenza. Sulas è stato sorpreso in compagnia di una ragazza del luogo che è stata poi segnalata in stato di arresto alla Procura della Repubblica di Nuoro, per il reato di favoreggiamento personale e le cui operazioni di convalida, richieste dal Sostituto Procuratore Belfiori, verranno celebrate nei prossimi giorni.

Il giovane Orgolese è stato tradotto presso il carcere di Nuoro, ove attenderà di essere interrogato dal Gip del Tribunale di Nuoro per le prescritte operazioni di garanzia. L’attività si inserisce in un’ampia attività info-investigativo predisposta dai militari del Comando Provinciale di Nuoro per la localizzazione e cattura del latitante orgolese Graziano Mesina irreperibile dalla sera del 2 luglio scorso.

