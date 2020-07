Omicidio di San Teodoro, l’accusa chiede 30 anni anche in Appello

Il processo a Dimitri Fricano.

Riparte il processo d’appello per Dimitri Fricano, già condannato in primo grado per l’omicidio della fidanzata Erika Preti, nel giugno del 2017, mentre i due si trovavano in vacanza in una villetta di San Teodoro.

L’accusa ha chiesto che la condanna a 30 anni del 2018 venga confermata anche in appello. La ragazza era stata uccisa al termine di una violenta lite nata per futili motivi.

Subito dopo Fricano aveva tentato di depistare le indagini, sostenendo che i due avevano subito una rapina, ma la sua versione sin da subito non aveva convinto gli investigatori. Fino a che messo alle strette il giovane aveva confessato come era andata veramente.

Ora la parola passerà ai difensori del giovane e la sentenza potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

(Visited 169 times, 174 visits today)