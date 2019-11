Divieto di raccolta delle cozze.

Il sindaco di Olbia Settimo Nizzi ha firmato l’ordinanza che vieta la raccolta di mitili, cannolicchi e ostriche concave nella zona di produzione del golfo di Olbia. Il provvedimento si è reso necessario a seguito del riscontro, da parte della Assl di Olbia, di alcune non conformità nelle stazioni di prelievo. Nello specifico manca la certezza di assenza di contaminazione microbiologica, il che, come sancisce la legge regionale in materia, corrisponde ad una mancata conformità.

Come conseguenza il Consorzio Molluschicoltori di Olbia non potrà eseguire la raccolta dei propri prodotti l’area compresa tra l’Isola di Cavallo, lo Scoglio di Mezzo Cammino e la Foce del Padrongianus. Il divieto, di natura cautelativa e urgente, sarà rimosso una volta che verranno eseguiti nuovi campionamenti con esito positivo.

