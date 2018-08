Orologi e accessori contraffatti, sequestrati oltre 40 articoli

I controlli della Guardia di finanza.

Le Fiamme gialle del comando provinciale di Cagliari stanno proseguendo le attività di controllo del territorio inserite nell’operazione “spiagge sicure”, interventi effettuati sui litorali della provincia a contrasto principalmente dell’abusivismo commerciale e della contraffazione.

Nelle ultime ore, in particolare, sul litorale di Muravera, in località Costa Rei, i finanzieri hanno intercettato un soggetto extracomunitario, 46enne, intento alla vendita di accessori e capi di abbigliamento. Gli articoli – una quarantina tra orologi, borse e magliette –, riconducibili a noti brand di moda (tra cui, per quel che riguarda gli orologi, Rolex e Patek Philippe) sono risultati contraffatti, seppur riprodotti con un elevato grado di fedeltà ai modelli originali. Gli articoli sono stati sottoposti a sequestro.

Nel proseguio del controllo, il soggetto è stato trovato inoltre in possesso di 0,6 grammi di marijuana: la sostanza stupefacente e’ stata sequestrata e il detentore segnalato alla locale prefettura. Nel corso invece di un controllo effettuato su una autovettura, il conducente, un extracomunitario di 57 anni, e’ stato trovato in possesso di un sacchetto contenente 1 chilo e 250 grammi di sabbia, abusivamente asportata dalla spiaggia di orri’. La sabbia è stata sequestrata ed il soggetto e’ stato destinatario di una sanzione amministrativa fino ad un massimo di 3.000 euro cosi’ come previsto dalla legge regionale n.16 /2017.

