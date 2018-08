Torna l’allerta per il rischio di incendi in Gallura. E’ quanto emesso dalla Protezione civile come previsione per domani venerdì 31 agosto.

La Gallura è stata classificata come una zona ad alto rischio, complice una stagione ancora non terminata nonostante la lunga tregua dal sapore autunnale concessa ad agosto.

La Protezione civile ricorda che in una situazione di “rischio alto” le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l’evento se non tempestivamente affrontato può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale.

(Visited 172 times, 172 visits today)