L’osservatorio astronomico nascerà a Tula.

A Tula nascerà un osservatorio astronomico all’interno del quale verrà installato il più grande telescopio ottico di tutta la Sardegna. A idearlo è stato un ingegnere proprio di Tula laureato al Politecnico di Milano, Francesco Becca, e il progetto vedrà la collaborazione della Sat, la Società Astronomica Turritana di Sassari che promuove e divulga la passione per l’astronomia.

L’ingegnere Becca e la Società Astronomica hanno in programma di “attivare una collaborazione per mettere in rete le attività con il nostro osservatorio di Siligo” afferma Michele Forteleoni della Sat, e aggiunge che “per ora abbiamo solo la conferma di un’unione di intenti per il futuro, ma entro l’estate si avrà qualche informazione in più”.

L’osservatorio sarà situato in località Sa Saia. Sono già iniziati i lavori di preparazione dell’area, seguiti dal geometra Franca Solinas di Tula, e secondo le previsioni che la costruzione sarà attiva già a partire dal 2020. Quest’ultima sarà connessa attraverso una rete con il centro di ricerche astrofisiche dell’Università di Berkeley in California.

L’iniziativa coinvolgerà anche i giovani, grazie all’indizione di un concorso per la scelta di uno slogan che rappresenterà il progetto. Lo slogan migliore consentirà all’ideatore di ricevere una borsa di studio in premio. Inoltre, le scuole e gli studiosi avranno accesso al nuovo apparato, il quale sarà dotato di strumentazioni di ultima generazione.

