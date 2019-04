Le reazioni per l’attentato al sindaco di Palau.

Sconcerto a Palau per il presunto attentato al sindaco di Palau. Un ordigno è esploso davanti all’agenzia immobiliare di proprietà del primo cittadino, provocando alcuni danni all’esterno. Il paese è sotto shock per l’episodio.

Il segretario comunale di Fratelli di Italia Paolo Altana e il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Gigi Carbini condannano il gesto. “La politica, a tutti i livelli, non deve e non può subire intimidazioni o minacce di qualsiasi tipo – dicono i due rappresentanti del partito –. Palau sta attraversando un periodo politico molto delicato e proprio in questi momenti difficili la comunità deve cercare di unirsi e trovare con il dialogo e il confronto le soluzioni alle varie problematiche; le bombe, le minacce e le intimidazioni non fanno parte del dna palese e vanno combattute e condannate, senza condizioni in tutte le sedi”.

Anche Pietro Carzedda, commissario di Forza Italia ad Olbia è senza parole ed esprime piena solidarietà al sindaco. “Ho chiamato poco fa Manna e gli ho testimoniato il pieno sostegno da parte di tutto il partito. Ora siamo in attesa delle indagini affinché i colpevoli siano condannati per questo atto vile”, afferma.

Parole di vicinanza anche da parte di Nardo Marino deputato del M5S. “Desidero esprimere massima solidarietà e vicinanza al sindaco di Palau, Franco Manna, per il vile atto commesso nei suoi confronti. – ha detto il politico –. Un’offesa per l’intera società civile che condanno con fermezza”.

