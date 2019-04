Approvato il progetto per l’ampliamento di tre scuole a Olbia

La riqualificazione.

L’Amministrazione, con tre diverse delibere di giunta, ha approvato i progetti di fattibilità tecnica ed economica relativi a tre scuole della città.

“Stiamo portando avanti la riqualificazione dei nostri edifici scolastici e con questi importanti tre progetti offriremo ai nostri bambini nuovi spazi, essenziali per una buona didattica. – afferma l’Assessore alla Pubblica Istruzione Sabrina Serra – Nello specifico, saranno realizzati nuovi laboratori nelle scuole medie Ettore Pais, mensa e palestra nel plesso di via Vignola, ed un nuovo polo per l’infanzia nella scuola primaria di Isticadeddu, dove costruiremo un asilo nido ed una nuova scuola materna liberando così spazi che potranno essere utilizzati dalla primaria”.

Per quanto riguarda la scuola di via Vignola e la Ettore Pais, il cui progetto prevede la sopraelevazione di una porzione di fabbricato esistente, Il Comune di Olbia ha partecipato al bando del Consiglio dei Ministri #scloccascuole2018, che ha assegnato agli enti locali spazi finanziari in deroga agli equilibri di bilancio per un importo di 400 milioni di euro destinati ad interventi di edilizia scolastica.

Per l’ampliamento della scuola di Isticadeddu, che prevede la realizzazione di ulteriori tre sezioni per l’infanzia e tre per il nido, il Comune di Olbia ha avuto accesso al piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@, a seguito della pubblicazione da parte della Regione Sardegna dell’avviso di fine selezione di tre poli per l’infanzia innovativi da 0 a 6 anni, finanziabili attraverso le risorse disponibili.

(Visited 96 times, 97 visits today)