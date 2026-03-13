Olbia ancora protagonista di Uomini e Donne: un imprenditore in studio

Paolino Piccinnu nel programma Uomini e Donne.
Olbia ancora protagonista di Uomini e Donne. Dopo la partecipazione di Jessica Serra nel 2021, l’edizione di quest’anno si arricchisce di un nuovo concorrente olbiese: Paolino Piccinnu. Imprenditore molto conosciuto in città, ha deciso di prendere parte alla nota trasmissione di Maria De Filippi in onda su Canale 5 per trovare l’anima gemella.
Piccinnu è ormai una presenza fissa nello studio dove, tra un confronto e l’altro, cerca di instaurare legami sentimentali con le dame del parterre di questa fortunata edizione del programma di Maria De Filippi. La sua partecipazione lo inserisce nel cuore delle dinamiche del programma, sfruttando la grande visibilità di una delle trasmissioni più seguite da anni nel pomeriggio televisivo per conoscere nuove persone.