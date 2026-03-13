Burocrazia più snella, a Palau arriva il servizio di bollo digitale

Il Comune di Palau attiva il servizio di bollo digitale.

Il Comune di Palau compie un significativo passo avanti nel percorso di semplificazione amministrativa e transizione digitale. Con l’attivazione di E-Bollo, la gestione delle pratiche burocratiche diventa più snella, eliminando la necessità di ricorrere alla tradizionale marca da bollo cartacea.

E-Bollo è la piattaforma tecnologica che permette di assolvere l’imposta di bollo in modalità completamente digitale. Il sistema è progettato per gestire il pagamento e l’applicazione della marca ai documenti necessari per l’avvio o la conclusione dei procedimenti amministrativi in modo sicuro, tracciato e automatizzato.

Il servizio opera in piena conformità con le normative vigenti e si integra direttamente con i servizi online del Comune attraverso il sistema pagoPA.

L’integrazione del sistema E-Bollo nei processi comunali permette di gestire l’intero iter burocratico comodamente dal proprio dispositivo, rendendo il pagamento dell’imposta un passaggio fluido e contestuale alla presentazione dell’istanza telematica. Attraverso i canali già supportati dalla piattaforma pagoPA, come carte di credito, debito, prepagate o conto corrente, l’utente può assolvere l’obbligo fiscale in pochi istanti. Al termine dell’operazione, il sistema rilascia una ricevuta elettronica con pieno valore legale e genera un identificativo univoco di bollo digitale (IUBD), che certifica il pagamento associando in modo univoco e sicuro la marca al documento interessato.

L’adozione di questa tecnologia genera benefici concreti per tutti i soggetti coinvolti, ottimizzando tempi e risorse in un’ottica di efficienza collettiva. Per i cittadini, l’innovazione si traduce nell’eliminazione della necessità di spostamenti fisici per l’acquisto delle marche cartacee, con una conseguente riduzione delle code agli sportelli e una maggiore rapidità nella lavorazione delle pratiche. Inoltre, ogni versamento risulta pienamente trasparente e tracciabile. Parallelamente, l’Amministrazione Comunale beneficia della completa digitalizzazione dei flussi, che azzera i rischi di errore o frode legati alla gestione manuale dei valori bollati, garantisce una rendicontazione finanziaria automatizzata e accelera l’elaborazione delle istanze grazie a un flusso di lavoro interamente dematerializzato.

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