Addio alla carta d’identità “vecchio stile” anche a Berchidda

Anche Berchidda passa alla carta elettronica CIE.

Il 3 agosto 2026 segnerà una data storica per i documenti d’identità in Italia e nel resto d’Europa. Da questa data la tradizionale carta d’identità cartacea uscirà definitivamente di scena, perdendo ogni validità legale. Anche a Berchidda si avvia dunque la transizione obbligatoria verso la carta d’identità elettronica (CIE), l’unico documento che resterà valido per identificarsi e viaggiare.

La novità, introdotta dal Regolamento UE 2019/1157 e ribadita dalle recenti circolari del Ministero dell’Interno (n. 8/2026), porta con sé un dettaglio fondamentale che sta generando non poca confusione: la data di scadenza scritta sul retro dei vecchi documenti cartacei non farà più fede. Anche se il documento riporta una validità che si estende oltre l’estate del 2026, esso diventerà nullo allo scoccare del 3 agosto.

Fino a quella data, i residenti potranno continuare a utilizzare il formato cartaceo per il riconoscimento sul territorio nazionale e, ove previsto, per l’espatrio. Tuttavia, trascorso il termine, il passaggio alla versione digitale diventerà un obbligo inderogabile.

Il passaggio al formato elettronico non è solo un adeguamento burocratico, ma una risposta alle crescenti esigenze di sicurezza. La CIE, realizzata in materiale robusto e di formato tascabile, è dotata di sofisticati elementi anti-contraffazione e di un microchip che contiene i dati biometrici del titolare.

Oltre alla funzione di viaggio nei Paesi dell’Unione Europea, la nuova carta rappresenta la “chiave” d’accesso principale per la pubblica amministrazione online. Grazie ad essa, i cittadini possono interfacciarsi con i servizi digitali dello Stato, dell’INPS e dei Comuni in modo sicuro e rapido, integrando anche la possibilità di firma digitale.

Per evitare i prevedibili disagi e le lunghe attese dell’ultimo minuto, l’invito rivolto alla popolazione di Berchidda è quello di muoversi con anticipo. È possibile richiedere la sostituzione del vecchio documento in qualsiasi momento, senza attendere che scada naturalmente.

La procedura per il rilascio della CIE richiede l’acquisizione delle impronte digitali e di una foto aggiornata; il documento non viene consegnato immediatamente allo sportello, ma spedito dal Poligrafico dello Stato all’indirizzo del cittadino entro sei giorni lavorativi.

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