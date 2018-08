Fotografie che raggiungono i 3 metri di altezza.

Il prossimo 11 agosto dalle ore 20, lungo la passeggiata di Porto Cervo, sarà inaugurata la mostra fotografica di Raphael Mazzucco, un influente fotografo di moda e artista contemporaneo acclamato dalla critica per il suo occhio singolare e l’estetica accattivante. La mostra percorre La Passeggiata di Porto Cervo, decorandola con 10 opere che raggiungono i 3 metri di altezza; sarà dunque possibile ammirare queste gigantesche fotografie in diversi punti della famosa promenade di Porto Cervo fino al 31 agosto.

Marco Mercanti, avvocato internazionale con dottorato in International Art Trade e fondatore di Oblyon, società di Art Business Intelligence, anche quest’anno, in collaborazione con il Consorzio Costa Smeralda, porta l’Arte a Porto Cervo. Il Consorzio Costa Smeralda, attraverso la collaborazione con Oblyon, vuole ribadire il suo ruolo di tutore del territorio non solo preservando la natura con progetti sostenibili, ma anche attraverso iniziative compatibili con la modernità richiesta dalle strategie di sviluppo, affinché il mito della Costa Smeralda sia sempre ai primi posti nel mercato del turismo mondiale.

