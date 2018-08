La Lidl a Olbia.

La catena di supermercati Lidl con oltre 600 punti vendita in Italia ha aperto oggi nella nuova area commerciale di Olbia, in zona Aeroporto. Questa nuova apertura ha permesso l’assunzione di 18 nuovi collaboratori e salgono così a circa 320 i dipendenti Lidl in Sardegna impiegati nei 19 punti vendita dell’Insegna sull’isola. Per garantire la massima flessibilità di servizio, il supermercato sarà aperto con orario continuato dal lunedì a domenica dalle 08:00 alle 22:00.

La Lidl a Olbia ha previsto sconti e offerte su ortofrutta, carne e molti altri articoli. Più dell’80% degli articoli è Made in Italy, in particolare la linea Italiamo che rappresenta il meglio del patrimonio gastronomico del nostro Paese e coniuga ottima qualità ad un prezzo conveniente. La Lidl ha un ricco reparto panetteria che accoglie i clienti all’entrata e sforna tutto il giorno pane, croissant e altre prelibatezze dolci e salate. L’offerta dei punti vendita sardi comprende inoltre un centinaio di prodotti locali. Un modo per valorizzare la cultura gastronomica regionale e dare un’opportunità di sviluppo ai fornitori del luogo, segno del profondo legame di Lidl con il territorio.

