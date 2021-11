L’iniziativa per promuovere la lettura a Santa Teresa.

L’Amministrazione di Santa Teresa Gallura chiama pacificamente alle armi tutte le istituzioni pubbliche e private, le associazioni e le imprese che compongono la filiera del libro con lo scopo di diffondere ovunque e in qualsiasi modo sia possibile la lettura.

Forte di una Biblioteca Comunale composta da 41.195 volumi e già riconosciuto come Città che legge, il Comune considera la lettura come un mezzo per apprendere nuove conoscenze. La lettura garantisce la crescita culturale e sociale della comunità locale e, oltre a fornire un valido strumento di comunicazione ed informazione, concorre allo sviluppo economico della società civile e alla sua crescita morale e sociale.

Per questi motivi il Comune ha creato un nuovo strumento di governance delle politiche di promozione del libro e della lettura che intende coinvolgere tutti gli operatori del settore.

Biblioteche, istituzioni pubbliche e private, scuole, case editrici, librerie, autori, associazioni culturali e di volontariato, lettori organizzati in gruppi, imprese private che da sempre abbiano contribuito alla promozione della lettura o che siano interessate a farlo, possono aderire al Patto Locale per la Lettura adottato dal Comune di Santa Teresa Gallura. I termini per aderire a questo grande progetto scadono il prossimo 19 novembre, i moduli possono essere scaricati dal sito del Comune.