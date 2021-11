La situazione maltempo in Gallura.

Non si placano i disagi per il maltempo in Gallura. Per precauzione il sindaco di Luogosanto ha ordinato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, mentre il primo cittadino di Santa Teresa Gallura ha disposto la chiusura della scuola dell’infanzia nella frazione di Porto Pozzo. Danni al bivio di Vaccileddi dove si è registrata una frana, mentre a Olbia sono saltati diversi pozzetti e in alcune abitazioni è mancata l’energia elettrica.

Scuola chiusa a Santa Teresa Gallura.

“L’intero territorio comunale potrebbe essere soggetto a copiose precipitazioni atmosferiche con conseguenti sensibili danni ad infrastrutture, edifici e attività antropiche interessati da frane, da colate rapide o dallo scorrimento superficiale delle acque nonché allagamenti di locali interrati e talvolta di quelli posti a pianterreno prospicienti vie potenzialmente interessate da deflussi idrici – si legge nell’ordinanza della sindaca Nadia Matta -. Pertanto attraverso un’ordinanza ho disposto la sospensione dell’attività scolastica del plesso di Porto Pozzo tutta la giornata di oggi”.

Chiusure anche a Luogosanto.

Scuole chiuse e invito alla prudenza da parte del sindaco di Luogosanto, Agostino Pirredda: “Viste le abbondanti piogge verificatesi durante la notte appena trascorsa e le previsioni di allerta diramate dalla protezione civile regionale, Ritengo prudente sospendere le lezioni per la giornata odierna. Anche perché in nottata sono stato portato a conoscenza dell’esondazione di alcuni torrenti pertanto è bene verificare la percorribilità di tutte le viabilità prima che la popolazione scolastica si metta in viaggio”.

La frana a Vaccileddi.

Nel territorio di Loiri Porto San Paolo, al bivio di Vaccileddi, si è verificata una frana. L’evento, verificatosi nella notte sulla strada statale 131, fortunatamente non ha coinvolto automobilisti. Diverse le pietre sul manto stradale, ma è previsto a breve un intervento da parte degli enti preposti.

Allagamenti a Olbia.

In diverse parti di Olbia sono saltati i pozzetti e si sono registrati allagamenti. Criticità in via Aldo Moro, dove la copertura fognaria è stata letteralmente scoperchiata dalla pressione dell’acqua. In diverse parti della città è saltata anche l’energia elettrica, ma la situazione si sta via via normalizzandosi.