Percepivano il Reddito di cittadinanza senza averne diritto in Gallura.

Fra le 259 persone che in Sardegna hanno percepito il Reddito di cittadinanza senza averne diritto, ben 112 si trovano in provincia di Sassari. Gallura compresa. Il danno è stimato in oltre 2 milioni e mezzo di euro e le persone denunciate dovranno restituire la somma allo Stato.

Nel frattempo i carabinieri hanno segnalato la vicenda all’Inps, che prontamente ha disposto la sospensione dell’erogazione del beneficio. Tra queste anche persone già ai domiciliari e per un terzo di stranieri.

Complessivamente sono 259 le persone che nel 2022 hanno percepito indebitamente il Reddito di cittadinanza. In provincia di Sassari 112, nel Cagliaritano 62, nel Nuorese 48 e altri 37 in provincia di Oristano.

