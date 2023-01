Le sfide di La Maddalena per il 2023.

Il sindaco di La Maddalena, Fabio Lai, affiancato dal presidente dei Consiglio comunale, Giovanna Scotto, ha fatto un bilancio delle opere concluse dall’inizio mandato e tracciato la rotta per il 2023.

I due anni di amministrazione Lai.

In due anni amministrazione Lai ha inaugurato la piazza 23 febbraio, la struttura per senza tetto suor Nicoli, lungo mare Calamangiavolpe, la prima sala della musica della Città, il parco giochi di Mirabello, due campi da tennis omologati per la massima serie, la sala museo nel palazzo comunale ed il completamento di cala Balbiano. Incompiuta che ha ereditato dalle precedenti amministrazioni.

I finanziamenti per La Maddalena.

Non solo opere concluse, ma anche molti finanziamenti ottenuti. In due anni, infatti, l’amministrazione Lai ha ottenuto almeno un finanziamento da tutti gli enti pubblici quali la Regione, la Provincia, il Parco, il ministero ed il Pnrr.

Le sfide che attendono il 2023.

Il primo cittadino ha lanciato la sfida per il 2023: “Siamo già al lavoro con le idee chiare per portare avanti obiettivi già scanditi chiaramente: inaugurazione del palco della musica, del primo tratto della pista ciclabile, del nuovo mercato, del parco giochi inclusivo, dello Street basket, adozione del Puc e del piano regolatore“.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui