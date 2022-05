L’incidente in prossimità di Abbiadori.

Ha perso il controllo dell’auto ed è uscito di strada finendo in una cunetta. Un inizio di mattinata da dimenticare per una automobilista che, intorno alle 7:15, stava transitando sulla provinciale 59, nei pressi di Abbiadori.

Le conseguenze fisiche non sono gravi, ma è stato comunque trasportato in ospedale dai volontari del 118, accorsi sul posto pochi minuti dopo. In queste ore la conducente verrà sottoposto ad accertamenti nell’ospedale di Olbia. Presenti anche i vigili del fuoco del Distaccamento di Arzachena per le operazioni di messa in sicurezza.