La grande festa per San Simplicio a Olbia.

San Simplicio scende dal pick up e torna felice tra la gente. Dopo due anni di pandemia, il Santo patrono di Olbia si gode il bagno di folla tributato dai devoti, che non sono voluti mancare all’appuntamento.

In prima fila il sindaco, Settimo Nizzi, che per tutto il tragitto della processione ha sorriso, salutato e pregato. Un momento atteso non solo dal capoluogo del nordest dell’isola, ma da tutta la Gallura, che si è messa in moto per onorare al meglio il vescovo martire. In diversi punti della processione i fedeli hanno applaudito e lanciato fiori all’indirizzo del Santo.

Una manifestazione di fede che ha coinvolto tutti i sindaci del territorio, ben contenti dopo il periodo pandemico di partecipare al corteo religioso. Ci son voluti essere anche i vigili del fuoco del locale Distaccamento, che hanno lanciato i petali dal mezzo “Trid“. Una tradizione che si ripete, dopo due anni di stop forzato causa pandemia.

C’era anche una delegazione di ragazze ucraine, vestite con i loro abiti tradizionali, accompagnate da un sacerdote ortodosso. Dietro loro le associazioni in abito sardo, che hanno pregato e intonato inni al Santo più amato della Gallura.