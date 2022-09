L’incidente sulla strada per Porto Cervo.

È di 2 feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina, intorno alle 4, sulla strada provinciale 59 per Porto Cervo. Per cause da accertare, un’auto è uscita fuori strada.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Arzachena, che hanno messo in sicurezza il veicolo e bonificato l’area. Presenti anche gli operatori sanitari del 118, che hanno trasportato in ambulanza i contusi nel vicino ospedale, e i carabinieri.