Eccellenza, il San Teodoro-Porto Rotondo si fa rimontare e poi vince

Vittoria in trasferta per il San-Teodoro-Porto Rotondo.

Grande vittoria in trasferta per il San Teodoro-Porto Rotondo di mister Simone Marini. A Monastir, contro la squadra locale, i viola hanno strappato i 3 punti con una prestazione convincente, nonostante la formazione d’emergenza per via di infortuni e squalifiche.

Primo tempo.

Il Monastir ha una formazione votata al gioco offensivo, con una linea difensiva relativamente alta. Al 22′ i viola sono già in vantaggio con la rete di Murgia, lanciato a rete da un passaggio smarcante di Fideli. I padroni di casa soffrono ma tengono botta, e si affacciano pericolosamente nell’area gallurese in un paio di occasioni, bravo Melis a neutralizzarle. Il primo tempo termina col vantaggio degli uomini di Marini.

Secondo tempo.

Il secondo tempo è ricco di occasioni per entrambe le squadre. Al 19′ arriva il pareggio del Monastir con Magno, bravo a girarsi al limite dell’area incrociando il tiro verso il palo opposto: il suo tiro passa tra le gambe dei difensori e batte Melis. Il Monastir continua ad attaccare e trova il raddoppio con Poddesu, con un pallonetto imparabile dopo un paio di tentativi dei compagni di squadra al limite dell’area.

Il San Teodoro-Porto rotondo si riorganizza col tridente: entra Mulas, acciaccato, che lanciato da Pala al 33′ trova il pareggio con un bel diagonale da destra verso sinistra. Al 43′ è stato Ruzzittu a trovare il gol decisivo per la vittoria dei viola: rimessa laterale lunga di Delogu, Mulas rimette al centro di testa, dove Ruzzittu è il più veloce di tutti e mette il pallone in rete.

L’analisi di mister Marini.

Il San Teodoro-Porto Rotondo riesce a fare suoi i tre punti, con una formazione di emergenza e nonostante la rimonta del Monastir: “Molti giocatori hanno giocato adattati in ruoli non loro – afferma l’allenatore dei viola Simone Marini -. Ma abbiamo messo per buona parte della partita grande attenzione e spirito di sacrificio. Molto bene il primo tempo, ricco di occasioni per noi. Nel secondo tempo eravamo in controllo fino al loro pareggio, arrivato per una nostra leggerezza. Loro ci hanno messo cuore e in uno dei nostri pochi svarioni hanno ribaltato il risultato”.

I galluresi non si sono scoraggiati. Marini ha cambiato assetto tattico, schierando il tridente con Mulas e Murgia supportati da Ruzzittu, libero di svariare su tutto il fronte d’attacco, con Saiu arretrato sulla linea di centrocampo: “Ci abbiamo creduto e abbiamo ripreso la partita. Grande prestazione di tutti, e determinanti i tre lì davanti. Il tridente è una soluzione che abbiamo provato anche l’anno scorso in diverse occasioni, che ci dà una possibilità di cambiare le partite in corsa. Ma abbiamo avuto tutti un ottimo approccio alla gara. Sono contento”.

Marini al termine dello scorso campionato aveva definito il Monastir “squadra rivelazione del campionato”, ma in questa nuova stagione la compagine ha finora ottenuto un solo punto: “E’ una squadra che gioca molto bene – commenta mister Marini -, molto offensiva, e come spesso capita nelle squadre molto offensive, si concede qualcosa di più agli avversari. La classifica non gli sorride, ma per esperienza posso affermare che adesso non fa quasi testo, può accadere tutto, ma sembra che abbiano tutti i mezzi per poter fare bene. Quando la squadra è molto giovane possono capitare episodi in cui leggerezze o inesperienza sono determinanti. Capita anche a noi, anche oggi i gol subiti erano evitabili. Penso che sarà un campionato molto combattuto per tutti, e la classifica adesso è poco significativa”.

Infine l’allenatore del San Teodoro-Porto Rotondo dedica un pensiero all’ex presidente del Calcio Budoni: “Dedichiamo la vittoria all’amico Salvatore Marroni, grande uomo di calcio scomparso nei giorni scorsi”.

Il ritorno di Murgia dal primo minuto.

Torna in campo dal primo minuto e segna uno dei tre gol viola Fabrizio Murgia, attaccante gallurese appena guarito da un risentimento al ginocchio: “Sono contento del gol, della mia prestazione e della prestazione della squadra. Ero rimasto indietro per via dell’infortunio, ma la preparazione differenziata mi ha aiutato a recuperare la forma. L’obiettivo è di migliorarmi sempre e di migliorare lo score della scorsa stagione – 8 gol e diverse partite da titolare e da subentrato -. Sono in categoria da abbastanza tempo per poterlo fare. La squadra, ovviamente viene sempre prima degli obiettivi personali, e sarebbe bello fare più punti dell’anno scorso e migliorare anche il risultato finale della squadra“. I tre attaccanti del San Teodoro-Porto Rotondo hanno dimostrato di poter giocare insieme: “Io la vedo da attaccante, il mio obiettivo è fare gol. Di conseguenza, la soluzione con tre punte, che ci dà più occasioni di segnare, la vedo molto invitante. Ovviamente si può perseguire questa soluzione quando è possibile garantire l’equilibrio della squadra”.

Il tabellino.

MONASTIR: Esposito, Mudu, Aramu, Rinino, Curreli, Briukhov, Sanna, Poddesu, Magno, Moio, Pilloni. In panchina: Atzori, Biondi, Onnis, Milia, Melis, Secci, Floris, Ligas, Sylla. Allenatore: Madau.

PORTO ROTONDO: Melis, Bassu, Delogu, Saggia, Muzzu, Malesa, Fideli, Saiu, Murgia, Pala, Ruzzittu. In panchina: Deiana, Guddelmoni, Chisu, Mulas, Cianfrocca, Marongiu, Mourot, Degortes, Casula. Allenatore: Marini.

RETI: 22′ Murgia (S), 19’2t Magno (M), 21’2t Poddesu (M), 33′ Mulas (S), 43′ Ruzzittu (S).

AMMONIZIONI: nessuna

ESPULSIONI: nessuna