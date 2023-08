Lo scontro fra un traghetto e un peschereccio a Golfo Aranci.

Una donna, tra i passeggeri della motonave Sharden, partita da Olbia alle 22:20 e diretta a Livorno, intorno alle 23 di ieri sera, ha allertato la sala operativa della Guardia Costiera. Insieme ad altri viaggiatori presenti sul ponte, ha affermato di aver assistito allo scontro tra una barca da pesca, l’Alemax II, e il traghetto su cui stavano viaggiando.

Le polemiche sull’incidente a Golfo Aranci.

Non sono mancate le voci critiche riguardo al fatto che siano stati i passeggeri a rilevare l’incidente anziché il personale di bordo. Questi aspetti, una volta risolti gli aspetti immediati, verranno esaminati attentamente dai militari. Un ulteriore punto di dibattito riguarda il percorso della nave, che non è rientrata al porto di partenza in Gallura, ma ha invece proseguito il viaggio fino al porto toscano, dove ha fatto scalo questa mattina verso le 7:30.

Il salvataggio della Guardia Costiera di Olbia.

Nella notte, per rispondere all’emergenza, sono stati immediatamente dispiegati i mezzi navali della Guardia Costiera di Olbia e un rimorchiatore della società Moby. Una delle motovedette della Capitaneria di Porto ha localizzato un segnale di fuoco che l’ha guidata fino all’area in questione. Una volta sul luogo dell’incidente, è stata avvistata una barca a vela che aveva appena recuperato il comandante del peschereccio, Mario Langiu, dalle acque. Quest’ultimo ha reso noto che la sua imbarcazione era affondata in seguito all’urto con il traghetto e che uno dei marinai a bordo risultava disperso.

Proseguono le ricerche in mare.

Le operazioni di ricerca in mare, che coinvolgono da diverse ore tre mezzi navali della Guardia Costiera, un rimorchiatore, una barca da pesca e un elicottero dell’Aeronautica Militare, proseguiranno incessantemente nella speranza di individuare e trovare in vita il marinaio disperso.

