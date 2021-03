Una legge contro il fascismo, si muovono anche i Comuni della Gallura

Petizione popolare contro il fascismo.

Due Comuni della Gallura aderiscono alla raccolta firme per la proposta di “Legge di iniziativa popolare contro la propaganda fascista e nazista“. Ad aderire sono Calangianus e Aglientu, che hanno depositato in municipio il modulo per sottoscrivere la petizione.

La proposta di legge mira ad inasprire le norme già presenti all’interno dell’ordinamento italiano, introducendone alcune nuove che puniscono ancora di più l’apologia di reato sui social media. L’iniziativa popolare è promossa dall’Anagrafe nazionale antifascista, istituita dal Comune di Stazzema alla quale hanno partecipato quasi 60mila persone.

I cittadini possono aderire direttamente compilando il modulo on-line sul sito internet Anagrafe Antifascista, o recandosi nei luoghi di raccolta firme. Ad Aglientu è possibile aderire fino al 31 marzo nel municipio nei giorni lunedi, martedi e mercoledi alle 8.30/10.30, la mattina o il pomeriggio nelle giornate di lunedi e mercoledi dalle 15.30/17.30 e giovedi 11/13.30. A Calangianus è possibile aderire alla petizione dal lunedi al venerdì fino al 30 marzo dalle ore 11 alle 13.

