I due nuovi parchi a Olbia.

A Olbia sorgerà un parco per il quartiere “Orgosoleddu”. Nel Puc, l’amministrazione comunale ha individuato due aree di sei ettari distinte per il quartiere. Ad annunciarlo è il presidente del Consiglio comunale Pier Giovanni Mura, nell’ambito della discussione di una mozione per donare alla scuola Santa Maria un parcheggio in dotazione d’uso anche per gli abitanti del quartiere.

Uno dei due parchi con verde attrezzato sorgerà vicino a piazza Nassiriya, di circa un ettaro. La seconda area pubblica verrà realizzata attorno al parco fluviale di Rio Gadduresu e sarà grande circa 4 ettari e mezzo. In particolare il parco di piazza Nassirya circonderà la piazza esistente, rendendola ancora più fruibile per gli abitanti del quartiere, che ancora oggi non hanno un giardino.

Non è ancora trapelato nulla sul progetto e quando i lavori saranno realizzati, ma stando alle dichiarazioni fatte durante il Consiglio comunale, daranno alla periferia di Olbia nuovi servizi per il tempo libero.

