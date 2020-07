In corso le indagini.

Continua l’attività di controllo da parte del commissariato di polizia di Olbia per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti in città e nel territorio.

Nei giorni scorsi gli agenti delle Volanti hanno individuato nel centro abitato di Olbia diciannove piantine di marijuana coltivata in vasi e nascosta tra i canneti del Rio Gadduresu.

Le piantine illegali avevano tutte un’altezza compresa tra i 20 ed i 130 cm, alcune delle quali erano già pronte per essere lavorate e commercializzate. Sono in corso le indagini per individuare i reponsabili.

