L’allerta gialla della protezione civile sulla Gallura.

Ancora maltempo a Olbia e in Gallura. La protezione civile ha emesso un un avviso di allerta gialla per rischio idrogeologico sulle aree del Flumendosa Flumineddu e della Gallura dalle ore 12 alle 23 e 59 della giornata di domani 20 novembre.

Dalla tarda mattinata di domani si prevedono sulla Sardegna precipitazioni anche a carattere impulsivo, specialmente sulla parte orientale per interazione dell’intensa ventilazione da nord/nord-est con l’orografia, unitamente all’instabilità che sarà particolarmente presente sui mari circostanti. Non sono escluse precipitazioni localmente a cumulato anche elevato (superiore ai 60 mm) sulla parte sud-orientale della regione.

La Protezione civile ricorda che in presenza di fenomeni temporaleschi è consigliabile restare nelle proprie abitazioni, se ti trovi in un locale seminterrato o al piano terra, salire ai piani superiori, limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza, mantenersi informati sull’evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di protezione civile. Altresì, è fatto divieto di attraversare torrenti in piena sia a piedi che con qualsiasi mezzo, di sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti e/o fiumi e di attraversare sottopassi.

