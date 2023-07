L’atto di eroismo dei poliziotti di Olbia.

Nel corso di una serata di pattugliamento a Olbia, ieri, due agenti della Squadra Volante della polizia di Stato si sono trovati a intervenire per salvare la vita ad un bambino. All’interno di un noto locale nel centro della città, alcuni avventori hanno segnalato un minore colto da un improvviso attacco epilettico.

L’addestramento professionale e l’esperienza degli agenti sono stati messi alla prova mentre si sono precipitati a soccorrere il giovane. La prontezza dei due poliziotti è stata fondamentale nel fornire un intervento immediato e vitale.

Sul luogo sono state attivate tutte le procedure di emergenza, mettendo in atto manovre specialistiche per liberare le vie aeree del minore. La loro rapida e accurata risposta ha permesso di garantire che il giovane ricevesse l’ossigeno e l’aiuto di cui aveva bisogno, evitando conseguenze più gravi per la sua salute. Una volta stabilizzata la situazione e assicuratisi che il minore fosse fuori pericolo, i due agenti hanno continuato a fornire assistenza e sostegno al giovane e alla sua famiglia fino all’arrivo dell’ambulanza e del personale medico del 118.

