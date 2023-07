Incidente mortale a Palau, chi sono le vittime e cosa è successo

Le vittime dell’incidente a Palau.

Ieri sera, poco dopo le 22, lungo la strada statale 125, nei pressi del bivio per Stazzo Pulcheddu, nel territorio di Palau, si è verificato un tragico incidente frontale che ha coinvolto due auto. Le vittime di questo terribile evento sono state identificate. Si tratta una donna di 59 anni, Agnese Sperduti, professoressa di latino e greco in pensione, e una 77enne, Giuseppina Bonanni, entrambe della provincia di Frosinone e appartenenti al Rotary Club.

Due feriti sono stati trasportati in ospedale per ricevere ulteriori approfondimenti. Tra di loro, un giovane di 20 anni proveniente da Palau e una 81enne della provincia di Frosinone. Le loro condizioni sono gravi, ma non corrono pericolo di vita.

Quando gli operatori dei vigili del fuoco di Arzachena sono arrivati sul luogo dell’incidente, si sono trovati di fronte a una scena devastante. Immediatamente hanno liberato le 4 persone intrappolate all’interno delle vetture coinvolte dove c’erano tre donne bloccate nell’abitacolo di una delle auto coinvolte e un ragazzo nell’altro veicolo.

L’incidente ha comportato la chiusura della strada per oltre due ore, necessarie per garantire la sicurezza delle squadre di soccorso mentre lavoravano sul campo e per permettere agli investigatori di effettuare i rilievi necessari per comprendere le dinamiche dell’accaduto.

