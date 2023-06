Incidente frontale a Porto Cervo

Schianto frontale tra una Fiat Panda e una Land Rover Defender a Porto Cervo: donna estratta dalle lamiere e altri due feriti. Poco prima delle 20.30 i vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti lungo la Provinciale 59, all’altezza di Porto Cervo Marina. Per cause ancora da accertare l’utilitaria si è scontrata frontalmente col mezzo pesante.

I vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare un divaricatore e delle cesoie idrauliche per estrarre la conducente dall’abitacolo della Panda. Ferite più lievi per le due persone che si trovavano sula Land Rover. Oltre a due ambulanze sono intervenuti anche i carabinieri, per ricostruire la dinamica dell’incidente.

