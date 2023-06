A Palau non solo mare e turisti, la Croce rossa dona cibo alle famiglie in difficoltà

Il sostegno della Croce rossa alle famiglie di Palau

La Croce Rossa Italiana intende donare cibo alla popolazione residente nel Comune di Palau, che si trova in uno stato di necessità economica. Mentre arrivano i turisti c’è chi pensa a chi, nello stesso territorio, non ha abbastanza da mangiare. È prevista la consegna di una fornitura completa per nucleo familiare. Ecco cosa contengono i 3 cartoni:

1 – 12 brick di latte parzialmente scremato da 1 litro

2 – 4 pacchi di pasta di semola da un chilo, 2 bottiglie di olio extra vergine di oliva da un litro, 7 confezioni di passata di pomodoro, tre barattoli di fagioli e una confezione da 6 lattine di tonno

3 – 2 pacchi di biscotti frollini da un chilo, 3 pacchi di farina 00 da un chilo, 3 pacchi di riso da un chilo, 3 pacchi di pasta di semola da un chilo, 2 pacchi di zucchero semolato da un chilo, 2 pacchi di sale fine da un chilo.

Gli interessati potranno compilare il modulo presente sul sito del Comune di Palau. Lì c’è l’autorizzazione al trasferimento dei dati alla Croce Rossa Italiana, che si occuperà di contattare gli aventi diritto per la consegna dei pacchi.

“La Croce Rossa Italiana, inoltre, intende creare una propria banca dati da poter utilizzare per future iniziative si legge -. A tal fine, chiede agli interessati di voler allegare alla domanda copia del modello Isee in corso di validità, anche se non interessati alla presente fornitura. I moduli per la richiesta di partecipazione saranno disponibili presso lo sportello accoglienza del Comune di Palau, l’InformaPalau o sul sito del Comune. Dovranno essere consegnati all’Ufficio Protocollo a mano o via posta certificata (Pec) al seguente indirizzo: protocollo@PEC.palau.it entro le ore 13.00 del 19 giugno 2023“.

