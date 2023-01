Ancora rifiuti a Porto Istana.

Incivili ancora in azione a Porto Istana. Nella frazione di Olbia il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti non è mai cessato, neanche in inverno. Tra l’immondizia anche un televisore storico, quelli con il tubo catodico e il lettore VHS non più in commercio dagli anni ’90.

Le foto, postate da un residente della frazione olbiese nel gruppo “Murta Maria” sui social, hanno scatenato parecchia indignazione ed è partita la segnalazione alla DeVizia, società che gestisce i rifiuti di Olbia e delle frazioni, tra cui Porto Istana. “Sono gli abitanti stessi. Più di una volta ho sorpreso persone anziane a buttare dal finestrino la spazzatura”, ha scritto uno indignato.

Lo stato in cui è stata lasciata la nota spiaggia di Olbia e tutta l’area attorno alla frazione, ha fatto storcere il naso anche ai turisti affezionati al luogo, che sono intervenuti sul gruppo: “Mi dispiace vedere ciò. Da turista sono solo 16anni che vengo in ferie da voi , mi sono sempre sentita dire che non abbiamo rispetto della nostra Isola, mentre io la amo”.

