La Festa dei calamari chiude la stagione di Porto Rotondo

Grande successo per i calamari fritti a Porto Rotondo: oltre tremila persone alla festa che chiude la stagione 2022. È stato un record di presenze per la tradizionale Festa del calamaro organizzata dal Centro commerciale Porto Rotondo con il contributo del Consorzio di Porto Rotondo, del Comune di Olbia e dell’Associazione Cuochi Gallura. Ci sono voluti 400 litri d’olio per friggere i cinque quintali di calamari che sono gustati da una grande folla che ha sopportato anche lunghe code per ottenere una porzione.

In piazza San Marco erano impegnati otto cuochi e tantissimi volontari per preparare e servire una montagna di calamari. Centinaia di metri di fila per un appuntamento che è potuto ripartire nel modo migliore dopo i problemi legati al Covid. Grande soddisfazione da parte degli organizzatori per questa edizione record per un appuntamento fisso ormai da quarant’anni. L’evento che chiude la stagione turistica del 2022, caratterizzata da un boom di turisti e una durata fuori dal comune, non poteva che essere la ciliegina sulla torta. L’afflusso è cominciato a maggio e si è chiuso con un ottobre indimenticabile. Ci sono ancora turisti a Porto Rotondo, ma in tanti sono arrivati da Olbia per gustare i calamari fritti.

