Slot in mano ai minori in un bar di Olbia, blitz della Finanza

Quando sono entrati nel bar per controllare le slot machine, i militari delle Fiamme gialle di Olbia hanno sorpreso uno studente minorenne intento a giocare. Una situazione molto grave, che viene punita duramente. “È obbligatorio, per i gestori dei locali che offrono servizi di gioco, accertare l’età degli avventori – spiegano dalla Finanza -. Impedendo ai minori l’utilizzo di apparecchi che offrono vincite in denaro e l’accesso alle aree dedicate al gioco”. Dopo i controlli del Gruppo di Olbia della Guardia di finanza, guidato dal capitano Carlo Lazzari, al gestore è arrivato il conto.

“Il titolare del bar dovrà pagare la sanzione amministrativa elevata dai finanzieri per un importo che va da 5 a 20mila euro – spiegano -. Oltre a dover tenere chiuso l’esercizio per un periodo minimo di 10 giorni“. Ma potrebbe anche andargli peggio. Le carte ora passano all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e il provvedimento di chiusura potrebbe essere esteso fino a 30 giorni. L’operazione nel bar di Olbia è inserita in una più ampia rete di controlli svolta dai militari del Comando provinciale di Sassari.LO scopo è quello di accertare l’osservanza della normativa vigente ha riguardato gestori di sale gioco e titolari di attività commerciali dotate di apparecchi da divertimento e intrattenimento. Il fatto che il bar si trovasse vicino a una scuola e il titolare non vigilasse affinché i ragazzi stessero lontani da quegli apparecchi, è stato preso male dai finanzieri che sono stati inflessibili.

