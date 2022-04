Boom di prenotazioni negli agriturismi della Gallura.

Si può dire che sia un ritorno alla normalità quello degli agriturismi della Gallura. Lo rivela il boom di prenotazioni, dopo due anni di incertezza e chiusure, generati dalla pandemia, quest’anno per il pranzo di Pasqua e Pasquetta.

La ripartenza degli agriturismi a Olbia e in Gallura.

Tanti agriturismi della Gallura, che dopo 2 anni riaprono, sono già sold-out da settimane. “La prima prenotazione è arrivata 2 settimane fa – racconta Anna Lisa Fresi, titolare dell’agriturismo Monte Pinu di Telti -. C’è molta voglia di ripartire, sia da parte dei clienti che vengono da fuori, ma soprattutto per i locali, la maggior parte di quelli che hanno prenotato per Pasqua e Pasquetta. Diciamo che sento l’aria di ripartenza, basti pensare che lo scorso anno eravamo chiusi e potevamo fare solo l’asporto, cosa che io non ho fatto perché non mi conveniva. In totale ho riempito 64 coperti e anche le stanze, il mio è un piccolo agriturismo e terrò anche qualche distanziamento, come giusto che sia”.

Una tradizione molto sentita dai galluresi e per i sardi quella di trascorrere il pranzo del ponte pasquale in agriturismo. Un’usanza che pare non si sia cancellata dai due anni di pandemia, che hanno costretto gli agriturismi dell’Isola a dover chiudere anche per le vacanze. “Quest’anno, a causa di alcuni lavori, partiti in ritardo a causa del tempo, non apriremo il punto ristoro – dichiara Giuseppina Sanna, moglie del titolare dell’agriturismo Majore di Olbia -, ma siamo al completo per quanto riguarda i pernottamenti. Considerando che abbiamo aperto soltanto oggi, è buono. Tra i tanti che hanno chiamato ci sono anche persone di fuori”.

Aumentano anche le richieste in settimana. A chiamare anche tanti proprietari di seconde case. “Proprio così – dichiara Gianmaria Fresi, titolare dell’agriturismo di Olbia Cabu Abbas -. Ma ci sono anche tanti olbiesi. Siamo già al completo da più di due settimane. Speriamo che il tempo sia buono per aggiungere anche altri coperti.