Nominati i delegati di frazione a Olbia.

Ogni frazione di Olbia avrà il suo apposito delegato. Il sindaco Settimo Nizzi, con dei decreti, ha nominato i consiglieri comunali delegati per rappresentare le tante realtà della città.

Otto le frazioni che avranno un loro delegato. Gigi Paddeu per Porto Rotondo e Rudalza, Salvatore Sini per Berchiddeddu, Nino Sanciu per Murta Maria, Alberto Zedde per Pittulongu, Silvana Manchia per Putzolu, Paolo Oliva per San Pantaleo e San Giovanni.

L’obiettivo è quello di rispondere a tutte le richieste degli abitanti, nelle comunità che negli ultimi anni sono in crescita, ma con problemi piuttosto atavici. “Con queste nomine saremo ancora più capillari e presenti in tutti i quartieri della città di Olbia, avvicinando ancor di più l’amministrazione ai cittadini”, commenta il primo cittadino.