L’ospedale di La Maddalena si specializza.

L’ospedale Paolo Merlo di La Maddalena punta ancora sull’alta specializzazione del personale. Nell’ottica del percorso formativo intrapreso si è concluso il 4 aprile un corso di Triage per gli infermieri del pronto soccorso.

Si tratta di un corso sviluppato dal Gruppo Formatori Triage, massima espressione in Italia, che ha visto coinvolti 20 Infermieri per una durata di 25 ore formative distribuite in circa 15 giorni. Il Triage, di strategica importanza, è una delle molteplici competenze dell’infermiere che lavora in pronto soccorso e consiste in una rapida valutazione della condizione clinica dei pazienti e del loro rischio evolutivo attraverso l’attribuzione di una scala di codici colore volta a definire la priorità di trattamento. I codici di priorità di accesso all’area del trattamento sono stati codificati nelle linee di indirizzo nazionali sul Triage intraospedaliero .