Il meteo di domani 1 maggio, la festa dei lavoratori, sarà caratterizzato da un clima primaverile a Olbia e in tutta la Gallura. All’insegna del sole per tutta la giornata. Le temperature raggiungeranno i 22 gradi. E non è previsto vento. Sarà una bella giornata di primavera a Olbia e in Gallura.

